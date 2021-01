263 000 euros pour améliorer la qualité de vie des forces de l'ordre en Côte-d'Or

L'Etat débloque 263 000 euros pour rénover et moderniser les casernes et les commissariats de Côte-d'Or. Une enveloppe qui va permettre notamment des travaux pour mieux chauffer les lieux de vie et de travail des forces de l'ordre.