Selon la dernière étude de l'observatoire Leclerc des nouvelles consommations réalisée par Ipsos et publiée ce jeudi, les Français économisent en moyenne 272 euros par an grâce au Fait Maison.

Cette enquête* réalisée par Ipsos pour l'observatoire Leclerc des nouvelles consommations, montre que 96 % des Français pratiquent le Do it yourself, le fait maison. Et sans surprise, le premier domaine où on travaille de ses mains c'est la cuisine. 88 % des consommateurs cuisinent à partir de produits bruts non transformés. Les deux tiers des personnes interrogées disent réparer des objets, 57 % font du recyclage. Un tiers créent eux mêmes des objets ou confectionnent des vêtements. 24 % fabriquent à la maison leurs produits ménagers et 16 % leurs cosmétiques.

Tout le monde s'y est mis, les hommes, les femmes, les jeunes et vieux

C'est assez rare pour être souligné : le Do it Yourself fait des adeptes dans toutes les catégories d'âge, chez les femmes un peu plus que chez les hommes et quasiment de façon égale dans toutes les catégories socio-professionnelles.

Les deux tiers de ceux qui s'y adonnent pratiquent au moins trois activités différentes. 6 % vont même jusqu'à huit activités.

Il reste quelques freins

Ceux qui ne pratiquent pas le Do it Yourself disent qu'ils ne savent pas s'y prendre. 43% sont prêts à apprendre via des tutoriels sur internet ou à la télévision. Et ils sont aussi nombreux à souhaiter pouvoir acheter des kits permettant de fabriquer ses propres produits.

Faire des économies

La motivation principale est financière. 83 % de ces bricoleurs veulent réduire leurs dépenses et jusqu'à neuf jeunes sur dix. Ils estiment d'ailleurs économiser 272 euros par an en moyenne, soit 20 euros par mois. Les préoccupations écologiques sont également très fortes. Pour une très grande majorité, le Do it Yourself permet de lutter contre le gaspillage, de réduire les déchets et de lutter contre le réchauffement climatique.

*sondage réalisé sur un échantillon national représentatif de 1039 personnes âgées de 18 ans et plus.