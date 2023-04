275 millions d'euros, 250 emplois : les chiffres du projet de ferme d'élevage de poissons au Verdon-sur-Mer

Retraitées au Verdon-sur-Mer, Ghislaine et Christiane, alias Quinou, sont les deux meilleures amies du monde. "On se fait des petits repas ensemble, on va à la plage et on danse !" Les deux copines s'entendent sur tout... sauf sur le projet de ferme-usine de saumons qui pourrait voir le jour sur la zone portuaire. Séduite par la promesse de 250 emplois, l'une y est favorable tandis que l'autre y est opposée, par crainte de pollution. Un désaccord qui résume bien le clivage perceptible dans la commune.

"Des CDI, ici, ça ne court pas les rues"

"Franchement, ça pourrait amener de l'emploi car ici on en a besoin", dit Quinou. Jeune agent portuaire au Verdon, Julian lui défend le projet de ferme géante à poissons. "Ça créerait 250 emplois, ce qui permettrait que tout se développe, car c'est un peu perdu. Ici, remarque le docker, c'est surtout que pour les saisonniers mais pour des CDI, c'est un la galère". "Ça ouvrirait des portes aux gens pour qu'ils puissent travailler", ajoutent Léo et Enzo, deux ouvriers plâtriers d'une vingtaine d'années.

"Bah moi je crains que ça pollue", déclare Adeline, une habitante croisée devant le Leclerc du centre-ville. D'autres font part des mêmes réserves. "Moi, j'aime bien le côté sauvage du coin et donc le transformer en zone industrielle, ça ne plaît pas trop", témoigne Gilles, un plaisancier dont le bateau est amarré au Verdon. "Les saumons, ajoute Ghislaine, on sait qu'ils sont nourris avec des antibiotiques, et après, il faut rejeter tous ces déchets. On a une belle plage nous ici". Adeline continue : "Ils disent que ça va être en circuit fermé mais est-ce que ça sera vraiment ça ? Et puis les rejets dans l'eau ? Et puis l'eau en ce moment, c'est quand même quelque chose de vital non ?"

"Zéro artificialisation des eaux, zéro eau potable et zéro antibiotique"

Pour répondre à ces inquiétudes, les dirigeants de Pure Salmon France ont rencontré quelques 400 habitants lors d'une réunion publique organisé le lundi 20 mars à Soulac-Sur-Mer. Xavier Govare, président du conseil d’administration de Pure Salmon France, y a notamment défendu un "projet écologique".

"Écologique parce qu'il n'y a pas un mètre carré de terre. Le terrain sur lequel nous souhaitons nous implanter a déjà été préparé pour accueillir une telle activité. La deuxième chose, c'est que nous n'utilisons pas une seule goutte d'eau potable pour alimenter notre ferme. 100 % de l'eau est une eau saumâtre forée sur le littoral, disponible en quantité quasi infinie. Troisièmement, les rejets d'eaux que nous ferons sur le littoral sont au-delà des normes en vigueur actuellement pour assurer une parfaite propreté de l'eau que nous rejetons. Et enfin, écologique parce que le cœur du projet, c'est un projet de bien-être pour le poisson, un saumon bien élevé dans les meilleures conditions pour sa vie."

Des arguments qui convainquent pas certains détracteurs du projet toujours mobilisés.