28% des Forbachois vivent sous le seuil de pauvreté

Une vaste étude lancée en 2015 et restituée ce mardi matin par la ville de Forbach dévoile une situation sociale très préoccupante. Pour mieux venir en aide aux plus défavorisés, la mairie veut mieux coordonner les différents acteurs, et projette de créer notamment des jardins ouvriers.

La ville de Forbach dévoile ce mardi matin une étude très précise sur la situation sociale de ses habitants, confrontés plus qu'ailleurs en France au chômage et à la pauvreté. Une étude qui doit jeter les bases d'une politique de solidarité plus efficace. L'adjoint au maire en charge de la cohésion sociale, Guy Kuhnen, était l'invité de France Bleu Lorraine.

"28% de la population de Forbach et des environs vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 980 euros par mois, alors que la moyenne nationale est de 14%. C'est le double", constate l'élu qui veut grâce à cette étude amorcée en 2015 "mieux coordonner les aides en faveur des plus démunis et des personnes âgées isolées", en partenariat avec les organismes sociaux et les associations. Parmi les pistes d'actions: des jardins solidaires et la création d'une maison des solidarités.