28 ex-Tupperware de Joué-lès-Tours ont retrouvé un travail grâce à la commission de suivie

Indre-et-Loire, France

Le combat sera long pour que tous les ex-salariés de Tupperware à Joué-lès-Tours, en âge de retravailler, retrouve un emploi. C'est l'un des objectifs de la commission de revitalisation de Tupperware, usine fermée il y a un peu plus d'un an à Joué-lès-Tours qui comptait 235 salariés. La dernière réunion de la commission de suivie a eu lieu le lundi 8 avril à la Préfecture à Tours. Cinq dossiers ont été retenus pour des reclassements d'ex-Tupperware. 28 personnes ont été réembauchées en CDI dans des entreprises de Richelieu, Amboise et Sainte-Maure-de-Touraine. Ces entreprises bénéficient de soutien financier pour réaliser ces embauches.

Sur 235 ex-Tupperware de Joué, près de 110 personnes restaient en quête d'un emploi en février

Parmi les entreprises qui vont accueillir des ex-Tupperware, il y a Gamma-Tial. La fonderie de Richelieu embauche 17 personnes en CDI. L'entreprise précise que "le développement d’activité nécessite de procéder au recrutement dans différents corps de métiers comme soudeurs, opérateurs traitement thermique, décirage, four de fusion réagréage, arasage notamment". Les personnes embauchées vont être formées en interne.

La moyenne d'âge des ex-Tupperware était de 50 ans

Autre entreprise qui va embaucher des ex-Tupperware : Transit Design Groupe Europe, société canadienne installée à Sainte-Maure-de-Touraine. Elle est spécialisée dans la conception et le développement de système d’éclairage LED et dispositif de stockage d’énergie pour l’industrie ferroviaire. 8 personnes sont recruter en CDI. Enfin, 3 embauches sont prévues à Axioncom, un cabinet de conseil et de formation pour son site d'Amboise.