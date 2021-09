28 M€ consacrés à la rénovation de plusieurs bâtiments universitaires de Franche-Comté

Le plan de relance prévoit des investissements dans la rénovation thermique des bâtiments des établissements publics affectés aux missions d’enseignement supérieur et de recherche. Les travaux conduits à l’université de Franche-Comté en font partie pour un montant de près de 30 millions d'euros.

L'université de Franche-Comté se refait une beauté, grâce au plan France Relance, un plan lancé en septembre 2020, en pleine crise sanitaire, pour soutenir l'économie.

L’amélioration de la consommation énergétique des bâtiments est une priorité du gouvernement et se concrétise avec le plan France Relance. © Radio France - Alia Doukali

Vingt-huit millions d'euros environ vont servir à réaliser des travaux de rénovation énergétique sur trois sites :

bâtiment N de l’Arsenal à Besançon,

bâtiments de métrologie et du Learning center sur le campus de la Bouloie à Besançon,

installation de bornes de recharge pour voiture électrique sur le campus de Belfort.

Le campus de La Bouloie, un campus à l'anglosaxonne, Macha Woronoff

Cela permettra d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, mais aussi la qualité de vie des étudiants et du personnel, selon Macha Woronoff, présidente de l'université de Franche-Comté, qui estime que "La Bouloie sera un site exceptionnel avec un campus extrêmement vert, en lien avec la ville et avec la nature".

Les travaux débuteront en 2022. Et il est temps, car l'université de Franche-Comté n'avait pas pu bénéficier de l'"opération campus" en faveur de l'immobiliser universitaire. Ses bâtiments sont donc plus que vieillissants et avaient besoin de rénovations.

Dans le Jura, cinq bâtiments de l'Etat vont aussi bénéficier d'une rénovation énergétique, grâce au plan de relance. 3,7 millions d'euros vont permettre de rénover la préfecture, la sous-préfecture, la gendarmerie, et la direction départementale des territoires, notamment.