28e samedi de mobilisation des gilets jaunes, un retour en force à Paris ?

Paris, France

Ce week-end d'élections européennes va peut-être voir la mobilisation des gilets jaunes repartir à la hausse. Alors qu'ils étaient 1600 dans les rues parisiennes pour l'acte 27, les appels à se mobiliser dans la capitale se sont multipliés cette semaine sur les réseaux sociaux.

En tête celui de la page Facebook "La France énervée" gérée par Éric Drouet. Cette figure des gilets jaunes n'avait plus donné rendez-vous dans la capitale depuis le 6 avril pour l'acte 21. Dans son message Facebook, le chauffeur routier de Melun invite à un rassemblement dans les rues parisiennes. Il ne livre pas plus de précision, le lieu et l'heure seront communiqués à 9H00 ce samedi matin.

Une manœuvre déjà mise en place par Éric Drouet en décembre dernier pour donner le tournis aux forces de l'ordre. Il avait appelé à manifester à Versailles avant de faire son apparition finalement sur la butte Montmartre.

Des restrictions de circulation à prévoir

D'autres rassemblements sont prévus notamment dans l'est parisien. Un cortège de gilets jaunes doit s'élancer du cimetière du Père-Lachaise vers 10H30 direction le Sacré-Cœur.

Un autre rendez-vous a été donné place de la République pour une manifestation entre 13H00 et 18H00.

La préfecture indique que "des restrictions de circulation pourront également intervenir aux abords de ces lieux de rassemblement et le long de l'itinéraire emprunté".

Les restrictions de circulation pour le samedi 25 mai - Préfecture de Police de Paris

La préfecture de Police de Paris a une nouvelle fois interdit toutes manifestations dans le secteur des Champs-Élysées et le quartier de Notre-Dame.