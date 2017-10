3 000 fonctionnaires manifestent dans les rues de Tours le 10 octobre

Moins d'une semaine après les retraités, les fonctionnaires sont descendus dans la rue, mardi 10 octobre, à Tours. Police et syndicat s'accordent à dire qu'il y avait autour de 3000 manifestants.

3000 personnes, environ, ont manifesté à Tours, mardi 10 octobre dans l'après-midi, dans le cadre de la journée nationale d'action dans la fonction publique. Pour la première fois depuis 10 ans, tous les syndicats ont appelé à cette journée d'action contre les suppressions de poste et contre le gel du point d'indice des fonctionnaires.

Quelques dizaines de représentants de l'hôpital de Tours ont été placés en tête de la manifestation. Leurs blouses blanches sont bien visibles et beaucoup considèrent que la situation dans le secteur de la santé résume bien les problèmes de la fonction publique.

""Soignants, ça veut bien dire ce que ça veut dire : prendre soin des autres. On ne peut plus le faire. On n'a plus le temps, on court tout le temps, les arrêts de travail ne sont plus remplacés, on s'auto-remplace. On nous demande du rendement, du rendement, du rendement, on n'en peux plus" Laurence, aide-soignante