Le Castellet, France

Il y avait foule ce samedi au circuit du Castellet, 1500 postes sont à pourvoir pour le Grand Prix de F1. Des missions courtes de 4 jours à 2 mois, au total 15 filières professionnelles sont proposées. Au total 3 000 personnes sont venues déposer leur CV et passer des entretiens.

Plus de 7 500 entretiens menés au forum de l'emploi

Pour ce géant forum de l'emploi, 45 agents de Pôle Emploi sont venus coacher les candidats. Des candidats qui n'ont pas hésité à faire la queue pendant des dizaines de minutes. Clémence est étudiante en médecine à Marseille, elle est prête à tout pour participer à cet événement : "Déjà c'est l’événement, c'est la première année que ça se fait ici et puis il y a des VIP. J'ai postulé au stand accueil, hospitalité et puis nettoyage je suis apte à tout faire." Pour certains c'est un job d'été en or et puis il y a les passionnés de F1 comme Jean Marie, blouson en cuir et grand sourire : "C'est énorme, je suis fou des courses, déjà en voiture j'ai la pédale au plancher. Le meilleur poste pour moi ça serait voiturier. On peut voir les acteurs et il y a des stars!"

Des entretiens de seulement 3 minutes

Pour pouvoir être retenu, les candidats enchaînent les entretiens. Il y a eu 7500 entretiens sur toute la journée. Il faut réussir à convaincre en seulement 3 minutes, Anthony lui compte mettre en avance son expérience : "Ça fait longtemps que j'attendais le grand prix de France, je serai ravie de participer. Je suis fan de F1, c'est très excitant. J'ai postulé pour commissaire de piste on est au cœur de l'action, il faut être réactif, dynamique. C'est un job de rêve." Toutes les offres n'ont pas trouvé preneur. Vous pouvez encore postuler sur le site de Pôle Emploi ou envoyer un mail à candidatureF1@circuitpaulricard.com.