3 500 personnes manifestent en Seine-Maritime contre la précarisation du service public

Rouen, France

Cheminots, retraités, personnels hospitaliers, mais surtout enseignants. Quelques 1600 fonctionnaires manifestaient dans les rues de Rouen ce jeudi. A ceux-là s'ajoutent 1700 manifestants au Havre et 300 à Dieppe.

La source de leur colère : la rigueur budgétaire imposée aux organismes publics, le projet de réforme des retraites, mais surtout le projet de loi de "modernisation" de la fonction publique. Cette réforme, qui sera discutée à partir de lundi par les députés, prévoit notamment un plus grand recours aux contractuels.

Un statut précaire que rejettent les fonctionnaires , surtout dans l'Education Nationale, qui en compte déjà beaucoup. "On a des contractuels qui arrivent sans aucune formation et on leur dit de prendre des classes en charge", regrette Luc de Chivré, secrétaire académique pour la CGT Education. "En général ils s'y attellent, ils le font très sérieusement. Et au bout de quelques années le rectorat est capable de leur dire "On a plus besoin de vous", comme ça". Un procédé fréquent, encouragé ces dernières années par une crise des vocations dans l'enseignement.

Parmi les enseignants présents ce jeudi à la manifestation de Rouen, beaucoup sont issus de lycées professionnels, dont ils contestent la réforme. En cause notamment : la réduction du nombre d'heures pour certains enseignements. "Il y a des filières comme celle de gestion-administrations, avec des collègues à qui on demande très clairement de se recycler, dont on va supprimer le poste, où même qu'on va licencier lorsqu'ils s'agit de contractuels", déplore Benoît Le Méhauté, professeur de vente au lycée Elisa Le Monnier (Petit-Quevilly).

Les autres filières, de santé notamment, craignent aussi une hausse des contrats précaires. Mais les fonctionnaires mobilisés l'assurent : la mobilisation d'aujourd'hui n'était qu'un début et en appellera de nombreuses autres si nécessaire.