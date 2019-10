3 camionnettes sillonnent les campagnes pour donner des astuces aux personnes âgées pour rester à domicile

L'association SOLIHA a aménagé 3 véhicules avec des espaces cuisines, salle de bains, douches, etc pour présenter les aménagements possible pour favoriser l'autonomie, elle propose aussi tout un tas d'ustensiles pour bien vieillir à la maison.

Saint-Saulve, France

Sur le marché de Saint-Saulve une drôle de camionnette est stationnée, à l'intérieur Soliha association spécialisée dans la rénovation et l'adaptation des logements a imaginé plusieurs espaces de vie.

Dans la cuisine par exemple on découvre un évier à hauteur de fauteuil roulant, des placards abaissés où tout est à portée de main. Il y a aussi des couverts ergonomiques pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour manger.

Dans la salle de bain, un meuble siège qui se glisse sous le lavabo où on peut se coiffer sans forcer avec une brosse avec un très long manche. Dans la douche Soliha propose aussi des aménagements pour les aidants, il faut par exemple détourner la robinetterie pour éviter que l'aidant prenne aussi sa douche pendant la toilette de la personne âgée.

Des accessoires pour prévenir les chutes

Et à l'extérieur, l'association propose aussi tout un tas d'accessoire pour faciliter le quotidien, ou pour prévenir les chutes responsables de 500 000 hospitalisations chaque année et de 12 000 morts. On trouve par exemple des cannes lumineuses avec des alarmes en cas de chute, ou encore des bandes adhésives à coller dans les escaliers, des bandes anti-glissantes et lumineuses.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Présenter les différentes subventions

L'idée c'est aussi de renseigner sur les subventions possibles, car aujourd’hui 50 à 60% des aides disponibles sont non utilisées, alors que certains projets d'aménagements peuvent être entièrement financés pour certaines personnes aux revenus modestes.

Les 3 camions se déplacent de village en village, sur les marchés ou encore lors de repas des aînés ou réunions de clubs du 3° âge pour être au plus près des seniors.

Ce projet de camion de sensibilisation à l'autonomie est notamment financé par le conseil départemental du Nord, du Pas de Calais et de la CARSAT.