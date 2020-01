La 7ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce vendredi s'est ouverte par un blocage de 3 dépôts de bus et de tramways à Bordeaux. Résultat, le trafic est très perturbé.

Trois dépôts de bus et de tramways de l'agglomération bordelaise bloqués par des manifestants

La circulation des bus et des trams est très perturbée ce vendredi matin. Trois dépôts de bus et de trams sont bloqués par des manifestants contre la réforme des retraites. À 7 heures, ce sont les deux tiers des bus et un tiers des tramways qui manquaient au réseau.

Les lignes concernées par ces blocages :

- Bus : 1, 2, 3, 4, 5N, 5S, 6, 8, 9, 29, 31, 33, 35.

- Tram : A, B, C, D.