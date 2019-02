3 millions 500 000 foyers bénéficient de la prime d’activité dont 700 000 nouveaux depuis début février

Une affluence de demande dans les caisses d’allocation familiale génèrent des embouteillages pour les traitements alors qu’il est question de 5 millions de foyers ( 7,6 millions de personnes en comptant conjoints et enfants) désormais éligibles

Vaucluse, France

La prime concerne "l'ensemble des actifs", salariés mais aussi agriculteurs, fonctionnaires et indépendants ainsi que les travailleurs handicapés employés en foyer ou centres spécialisés. Mais ce versement n'est pas automatique : les personnes éligibles, sur critère du revenu de leur foyer, doivent en faire la demande aux Caisses d'Allocation Familiale dont ils dépendent ( la MSA pour les exploitants et salariés agricoles).

La prime d'activité est plafonnée jusqu’à 90 euros par mois, le chiffre de 100 euros annoncé initialement tenant compte de l'augmentation d'un point et demi du Smic ce début d'année. Pour son calcul les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond qui dépend du nombre de personnes actives d’un foyer. Pour un actif sans enfant ce plafond est désormais fixé à 1,5 Smic, soit environ 1790 euros nets par mois. Auparavant ce plafond était de 1560 euros nets.

Le traitement des demandes a déjà occasionné des difficultés dans certains départements

Les caisses d’allocations familiales ont été en grande majorité débordées surtout fin janvier. Jeudi dernier à Nîmes une centaine d'agents de la Caf du Gard ont manifesté devant le siège pour dénoncer la surcharge de travail. Dans la Drôme tous les accueils de la Caf sont fermés excepté le siège à Valence jusqu'au 1er mars pour traiter l'afflux de demandes.

Dans le Vaucluse en un mois et demi, 9000 nouvelles demandes de prime d'activité sont parvenues à la Caisse d'Allocation Familiale soit déjà plus que la totalité des demandes enregistrées sur toute l'année 2018 et les équipes d’agents ont été renforcées dans ce sens.

Ajoutons que le versement mensuel de la prime d'activité doit tous les trois mois être actualisé par les bénéficiaires en adressant en ligne sur leur compte Caf trois nouveaux bulletins de salaire ou toute modification salariale ou de situation.

Enfin les demandes d'attribution avec les justificatifs nécessaires peuvent être entièrement réalisées en ligne sur le site caf.fr sans nécessité de se déplacer sur un point d’accueil.