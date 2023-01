3 millions d'heures pour construire le paquebot à voile des Chantiers de l'Atlantique

Le prototype du mât installé, la voile suivra d'ici la fin mois. Le gréement XXL en démonstration est voué à terme à équiper le cargo de la start-up nantaise Neoline. Le groupe hôtelier Accor quant à lui a signé pour deux paquebots à voile, et 2 autres sont en option a confirmé ce vendredi Laurent Castaing, le patron des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Un aboutissement pour les Chantiers qui planchent sur ces gréements depuis 6 ans.

Avec ces immenses voiliers, ce sont entre 30 et 40% d'émissions de CO2 en moins. Un trois-mâts de 220 mètres de long, qui est avant tout une véritable prouesse technologique avec un mât qui bascule à 70 degrés, tout en carbone, et qui sur le bateau culminera à 100 mètres de haut, avec aussi ces voiles en composite rétractables, chacune de 1 500 m2. "Il faut 3 millions d'heures et 3 ans pour fabriquer le plus grand voilier du monde" explique le directeur général. Pour ce premier paquebot à voile, les études vont commencer en mars, la construction fin 2024 pour une livraison en 2026. Un autre suivra en 2027.

Un gréement XXL qui séduit au-delà de la croisière

En attendant la confirmation des options, la voile des Chantiers de l'Atlantique a été retenue par la start-up Néoline et séduit de plus en plus bien au-delà de la croisière de luxe. "C'est un gréement qui s'adapte très bien sur les navires de charge et on ne se prive pas pour le faire savoir" assure encore Laurent Castaing. "Depuis 20127, depuis que nous présentons notre maquette dans les salons, ils sont une bonne douzaine interessés par le concept" appuie le directeur commercial, Arnaud Le Joncour. Et Nicolas Abiven, qui suit et porte Solidsail depuis ses débuts, confirme : "il faut qu'on s'adapte vite aux navires marchands car on a moins l'habitude et il y a un marché énorme, ça peut être 2 à 500 gréements par an." Un peu d'air pour les Chantiers de l'Atlantique dont le carnet de commandes courent jusqu'à 2029, "mais sans être rempli".