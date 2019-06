3 raisons de venir travailler dans la Manche

Manche, France

Latitude Manche, l'agence d'attractivité du département veut mettre le paquet pour développer l'emploi. Elle lance une campagne de communication dans 9 villes du Nord de la France, de Nancy à Dunkerque en passant par Rouen. Des vidéos seront projetées dans les cinémas, des rencontres organisées pour attirer les talents dans le département et aussi aider les secteurs en tension.

Mais pourquoi venir travailler dans la Manche. 3 réponses selon Latitude Manche

Plusieurs secteurs embauchent dans la Manche

Plus de 17 000 perspectives d'embauches pour 2019 ! précise Paul-Vincent Marchand directeur adjoint de Latitude Manche invité de la matinale de France Bleu Cotentin ce vendredi 28 juin. "On a souhaité sortir des frontières de la Manche pour faire connaitre le développement économique, très favorable en ce moment pour le territoire. Nous allons mixer une opération de communication et un plan médias dans 9 villes en France, choisies selon différents critères, taux de chômage, solde migratoire ou encore présence de filières analogues à celle de la Manche, des filières d'excellences dans l'énergie, l'agroalimentaire, le luxe, la carrosserie, le tourisme...des secteurs pourvoyeur d'emplois

Il fait bon vivre dans la Manche !

Le cadre de vie un élément décisif ! "_Notre mission c'est de valoriser le cadre de vie, c'est un élément décisif, o_n vient pour l'emploi mais aussi parce qu'il fait bon vivre, qu'on a un cadre de vie excellent, qu'on peut pratiquer des loisirs qu'on ne met pas trop longtemps pour aller au travail que l'environnement est sécurisé.

La Manche "le plus beau des terrains de jeux"

Plusieurs sportifs manchois s'engagent à véhiculer #lattitudemanche et a participé à des opérations de promotion du département. "Les acteurs sportifs contribuent au rayonnement de la Manche. C'est une façon indirect de parler du territoire, des "attitudes Manche", qui incarnent les valeurs du territoire, les disciplines liées à la mer à la nature à l'état brut. On peut raconter beaucoup d'histoires, ce sont de formidables ambassadeurs" explique encore Paul-Vincent Marchand.

Et parmi ces ambassadeurs le tireur Eric Delaunay, le windsurfer Alex Grand-Guillot, le parapentiste Honorin Hamard