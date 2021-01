30.000 emplois supprimés dans la filière aéronautique française, 30.000 autres "sauvés"

Le verre à moitié vide : 30.000 emplois supprimés. Le verre à moitié plein : 30.000 emplois menacés et finalement maintenus grâce aux mesures de soutien. C'est le calcul réalisé par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).

"Il n'y a pas eu d'effondrement même si la filière a été fortement secouée"

Sur 202.000 emplois français dans l'aéronautique représentés au sein du Gifas, la crise a directement fragilisé 60.000 postes mais jusque là, 15% des effectifs ont été supprimés. Le groupement estime que la filière a pu limiter les plans sociaux massifs grâce aux mesures d'urgence mises en place par l'Etat et la filière.

Grâce au chômage partiel de longue durée on doit pouvoir préserver les chiffres dont je parle pourvu que cette reprise arrive quelque part en 2021", - Eric Trappier, président du Gifas

Pourtant, les plans sociaux ont été massifs, aussi bien chez les grands noms de l'aéronautique (à Toulouse Airbus, Latécoère, Akka, etc) que chez les sous-traitants beaucoup moins solides, et dont la souffrance a été moins médiatisée. Le Toulousain Christophe Cador, gérant de Satys à Blagnac et président du comité Aéro-PME estime que "chez les nombreux sous-traitants de la filière, il y a eu très peu de défaillances d'entreprise ou de procédures collectives".

La crise sanitaire aurait réduit l’activité de 25 à 30% en 2020 dans l'aéronautique selon Eric Trappier, notamment pour les grands groupes du secteur. Les bureaux d’études et les sociétés duales ont été moins touchées.

L'Etat a mis en place les prêts garantis (PGE), avec un fonds doté à terme d'un milliard d'euros pour financer en fonds propres les PME stratégiques. Parmi les autres mesures: 1,5 milliard sur trois ans consacrés à l'innovation et la recherche sur l'avion décarboné et un fonds de modernisation des entreprises doté de 300 millions d'euros sur trois ans.