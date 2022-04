30 ans de Disney : depuis son ouverture, le parc d'attraction a transformé la Seine-et-Marne

Le 12 avril 1992 : une date que la Seine-et-Marne n'est pas prête d'oublier. C'est ce jour-là que Disney a ouvert ses portes., il y a 30 ans jour pour jour. Une ouverture après des années de travaux. Cinq ans auparavant, en 1987, l'Etat et Disney ont signé un accord privé-public, une convention qui a totalement transformé une partie du département. Les champs qui occupaient l'espace ont laissé place à un parc d'attraction gigantesque : Eurodisney à l'époque. Trente ans plus tard, le parc continue d'attirer du monde : près de 15 millions de touristes en 2019. C'est la première destination touristique d'Europe.

Que pensent les visiteurs de Disney aujourd'hui ? Copier

En dehors du parc, ce sont près de 7 000 entreprises qui se sont installées à Val d'Europe depuis. En moyenne, d'après Philippe Descrouet - maire de Serris (Seine-et-Marne) et président de Val d'Europe agglomération, trois nouvelles entreprises s'implantent dans la zone toutes les semaines. En 2019, le restaurateur japonais, Eric Ticana, a ouvert son établissement : le Goma Poké Sushi, à Chessy (zone du Val d'Europe en Seine-et-Marne), pas loin du parc. Le chef n'a pas choisi cette zone par hasard. Il a grandi dans le département et sait à quel point Disney est attractif : "Ça a été un argument clef vu l'attractivité qu'il y a à Disney. Ça fait partie du business plan. S'il n'y avait pas Disney on ne serait pas là aujourd'hui."

Eric Ticana, chef et gérant d'un restaurant japonais à Val d'Europe (Seine-et-Marne), compte beaucoup sur les visiteurs de Disney. © Radio France - Kathleen Comte

Parmi les clients d'Eric Ticana, des touristes bien sûr, français ou étrangers, mais aussi des "cast members", c'est comme ça qu'on appelle les salariés de Disney. Ils sont 16 000 en tout. D'après le Comité régional du tourisme, Disney est le premier employeur privé mono-site de la région.

Disney représente 6% des recettes touristiques en France

Pour continuer dans les chiffres, il faut savoir - toujours d'après le Comité régional du tourisme qui reprend les chiffres 2019 de l'Insee - que dans la Seine-et-Marne, il y a 140 hôtels. Treize sont situés à Val d’Europe Agglomération mais ils génèrent à eux seuls près de 70% des nuitées enregistrées.

Enfin, les touristes qui ont visité les parcs Disney ont généré 3,7 milliards d’euros en 2019 sur l’ensemble du territoire francilien. Ce qui représente 17% du chiffre d'affaire touristique enregistrée en Ile-de-France.