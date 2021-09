30 postes menacés de suppression sur le site Dura Automotive Systems au Mans

"Une chasse aux sorcières" selon la CGT ; "une méthode regrettable" pour la CFDT. Les syndicats au niveau départemental ne cachent pas leurs inquiétudes quant à l'avenir des salariés de Dura Automotive Systems. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été voté le 28 août pour l'ensemble des filières du groupe en France, a appris France Bleu Maine, confirmant une information de nos confrères du Maine Libre. Les 87 salariés basés sur le site du Mans y fabriquent des câbles de freins, d'embrayages et de pédales. Un-tiers des effectifs risquent d'être supprimés puisque 30 postes sont clairement menacés selon plusieurs sources syndicales. Le site du Mans serait le plus touché par ce PSE.

Pour l'instant, pas d'officialisation, ni en externe, ni en interne. Il n'y a pas eu de communication à l'ensemble des salariés. Pour le moment, seuls certains ont eu la mauvaise surprise de recevoir une lettre leur proposant un accompagnement vers la sortie. _"Dura fait passer ça pour du volontariat, alors que certains postes sont clairement fléchés"_s'agace la section départementale de la CGT.

Importante baisse de chiffre d'affaires en 2018, une activité depuis diversifiée

La direction reconnaît une baisse conséquente du chiffre d'affaire en 2018 dû à l'embargo américain à l'égard de l'Iran, la société sarthoise qui fournit le groupe PSA sur place a perdu un marché important. Mais depuis, le site du Mans s'est diversifié et s'est tourné vers l'industrie, en fabricant des pièces pour l'agriculture, les travaux publics ou encore l'armée. Une diversification qui a permis de retrouver cette année le chiffre d'affaires d'avant l'embargo selon la direction qui se veut rassurante de ce côté là. Elle reconnaît qu'une restructuration est en réflexion, mais ne confirme ni n'infirme aucune suppression d'emploi. Tout juste parle-t-elle d'un plan de départs volontaires engagé. C'est pourtant bien un PSE, anciennement plan social (avec des postes fléchés, distincts du volontariats) qui a été signé au niveau national. "On reconnaît qu'une restructuration est sûrement nécessaire, mais on regrette la méthode" avance la CFDT qui dit œuvrer à trouver le plus de solutions possibles pour les salariés visés.