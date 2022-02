30 villes azuréennes vont devoir payer de lourdes amendes en matière de logements sociaux

Dans les Alpes-Maritimes, 41 villes sont éligibles à cette loi SRU qui les oblige à avoir au moins 25% de logements sociaux. Seulement deux remplissent le contrat : Saint-André-de-la-Roche et Valbonne. Toutes les autres sont hors limites. Mais seulement 30 villes vont devoir mettre la main à la poche. Les neuf autres, dont Nice, sont exemptées d'amendes car leurs récents efforts en la matière prouvent qu'elles sont sur la bonne voie. Leurs investissements sont donc déduits des amendes. Pour les autres, les sommes sont lourdes. Mandelieu-La-Napoule, Grasse et Vallauris forment le trio des mauvais élèves. La première va du coup devoir sortir 777.544 euros, Grasse près de 700.000 euros et Vallauris plus de 635.000 euros. Des sommes qui peuvent plomber un budget.

Beaulieu-sur-Mer : 119.309 euros

Beausoleil: 160.334 euros

Biot: 193.900 euros

Cagnes-sur-Mer: 554.079 euros

Le Cannet: 413.729 euros

Carros: 74.317 euros

La Colle-sur-Loup: 181.175 euros

Drap: 17.617 euros

Gattières: 77.408 euros

La Gaude: 73.639 euros

Grasse: 695.140 euros

Mandelieu-La-Napoule: 777.544 euros

Menton: 377.643 euros

Mouans-Sartoux: 212.721 euros

Mougins: 138.016 euros

Pegomas: 144.666 euros

Peymeinade: 163.063 euros

Roquefort-les-Pins: 160.843 euros

Saint-Cézaire-sur-Siagne: 105.176 euros

La Roquette-sur-Siagne: 92.830 euros

Saint-Jeannet: 96.113 euros

Saint-Laurent-du-Var: 362.364 euros

Sospel: 47.854 euros

Tourette-Levens: 97.668 euros

Tourettes-sur-Loup: 136.327 euros

La Trinité: 107.503 euros

Vence: 15.843 euros

Villefranche-sur-Mer: 151.006 euros

Villeneuve-Loubet: 254.305 euros