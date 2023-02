300 emplois à pourvoir dans la distribution de boissons en Bretagne et dans les Pays de la Loire

Les pionniers du secteur se serrent les coudes pour trouver du personnel. Les distributeurs de boissons Cozigou, France Boissons et Ouest Boissons fournissent une grande partie des restaurants, des hôtels, des bars ou des discothèques en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ils peinent à recruter en ce moment. Les trois entreprises lancent une campagne de recrutement commune, à deux mois du début de la saison touristique. Près de 300 postes sont à pourvoir dans les deux régions.

Les mêmes difficultés de recrutement

"Nous sommes des concurrents, mais on a surtout des enjeux communs, explique Maxime Petitfrére, le directeur de France Boisson en Bretagne. Comme d'autres secteurs, nous faisons face à des difficultés de recrutement, en période post-Covid." L'activité est désormais revenue à la normale dans les trois entreprises, avec des chiffres similaires à ceux de 2019 l'année dernière.

Ces distributeurs ont choisi de se mettre autour de la table, pour convaincre de futurs salariés: "On compte être proactifs. On veut revoir notre campagne de communication pour nos offres d'emploi. On va mettre en ligne quelques clips vidéo pour faire découvrir nos métiers de manière plus pragmatique et ludique, continue le dirigeant*. On va participer à des salons de recrutement, mais aussi se rapprocher des écoles et financer davantage de contrats d'alternance, pour que notre métier soit plus connu"*.

Des postes divers dans les trois entreprises

Cozigou , France Boisson s et Ouest-Boissons proposent différents postes : cariste, préparateur de commandes, chauffeur-livreur, technicien de maintenance, employé administratif, etc. Les offres sont à disponibles sur les sites internet des entreprises.

Les trois distributeurs expliquent également travailler ensemble pour améliorer les conditions de travail de leurs salariés, accentuer le bien-être en entreprise ou encore diminuer l'impact du transport routier sur l'environnement.