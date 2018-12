300 euros de prime pour les policiers, le syndicat Alliance en Loire-Atlantique dénonce une "aumône"

Nantes, France

Le syndicat de police Alliance juge très insuffisante la proposition du ministre de l’Intérieur de verser aux policiers une prime exceptionnelle de 300 euros. "La Police Nationale ne fait pas l’aumône" dit Arnaud Bernard, le secrétaire départemental d'Alliance en Loire-Atlantique.

Et Arnaud Bernard fait le calcul : "Six semaines de conflit avec les gilets jaunes et avec les lycéens, on est sur des vacations qui peuvent aller, pour certains fonctionnaires, jusqu’à quatorze heures par jour. Vous ramenez ça à la journée, on est sur une prime qui avoisinerait 6 euros 50 par jour. C'est le prix d'une formule sandwich. Ça ne nous suffit pas".