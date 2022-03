L'incompréhension des salariés de Prysmian à Douvrin face à une possible baisse de rémunération

Selon l'intersyndicale, 95% des salariés ont cessé le travail ce jeudi 24 mars pendant les négociations avec la direction pour dénoncer des baisses de rémunération de 300 à 400 euros par mois.

Prysmian fabrique de la fibre optique à Douvrin et emploie 350 personnes, dont 218 opérateurs titulaires. Le groupe italien, est l’un des leaders mondiaux de production de câbles de télécommunications en fibre optique. Il est présent dans 50 pays et compte une dizaine de sites en France. Selon les syndicats les prévisions de bénéfices pour 2022 frôlent avec le milliard d’euros. Du coup les salariés ne comprennent pas les baisses de rémunérations envisagées par la direction. Celle ci explique par la voie de son service de presse devoir trouver des solutions pour rester compétitive face notamment à la concurrence asiatique sur ce marché de la fibre optique. Mais elle conteste les chiffres de perte de 300 euros de salaire par mois et précise qu'elle s'engage à maintenir les 218 opérateurs titulaires et leur pouvoir d'achat par le versement de primes.

Les négociations se sont terminées ce jeudi sans accord. Une nouvelle rencontre est prévue mardi. De leur côté les syndicats craignent en plus des baisses de salaires la suppressions d'une cinquantaine de postes à Douvrin.