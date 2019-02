300 gilets jaunes bloquent la place Jean Jaurès à Tours

Indre-et-Loire, France

300 gilets jaunes environ ont répondu ce samedi après-midi à l'appel des réseaux sociaux pour manifester en centre-ville de Tours. A partir de 14H15, ils se sont positionnés au centre de la place Jean Jaurès et devant l'hôtel de ville. Ils empêchent les voitures de traverser la place et perturbent le trafic du tram. Une action qui pour l'instant se passe sans tension même si certains automobilistes expriment leur mécontentement. Certains klaxonnent aussi pour montrer leur solidarité avec les gilets jaunes. Toutes les brasseries et les commerces de l'avenue Grammont sont ouverts ainsi que les magasins de la rue Nationale. Et les tourangeaux restent attablés aux terrasses en regardant cette nouvelle opération des gilets jaunes apparemment sans inquiétude pour le moment.