300 jours sans discothèques : la résignation d'un patron brestois

Cela fait ce samedi 300 jours consécutifs que les clubs et discothèques sont réduits au silence. Secteur économique le plus touché par la crise sanitaire du coronavirus, le monde de la nuit n'entrevoit pas encore la lumière. Rencontre avec le patron du Hype Club à Guipavas (Finistère).

"Désolé, c'est un peu le bordel" s'excuse-t-il en poussant la porte de son immense boîte de nuit, plongée dans les ténèbres depuis bientôt dix mois. Le "Hype Famous Club", installé à Guipavas le long de l'ancienne route de Landerneau, est méconnaissable. "On en a profité pour faire un peu de travaux, explique le gérant Nicolas Cann. Pendant longtemps on n'avait même plus envie de venir dans nos établissements, pourtant il faut bien continuer à les entretenir, les chauffer et effectuer quelques réparations."

Dégoût

Après l'abattement puis la colère, c'est la résignation qui a fini par prendre le dessus : "on est presque dans une phase de dégoût, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On sait très bien qu'on ne va pas rouvrir tout de suite, on espère peut-être à l'automne 2021 mais je pense que pour l'été prochain c'est cuit."

On ira certainement au-delà d'un an, un an et demi de fermeture

Des aides de l'Etat payées au lance-pierre

Pour tenir, ce chef d'entreprise a mis en pause tous ses crédits. Il vit sur ses économies, en attendant les aides de l'Etat qui tardent à tomber. Seuls trois mois ont pour l'instant été versés. "En janvier, on espère trois mois supplémentaires mais malgré tout, il y a un décalage entre les promesses du gouvernement et la réalité du terrain qui nous met dans des situations difficiles. Dix mois de fermeture pour trois mois d'aides, le compte n'y est pas."

Nicolas Cann s'inquiète aussi pour ses clients : "qu'est-ce qui va rester à notre jeunesse, s'il ne reste plus de lieux pour faire la fête, pour décompresser..."

D'après le SNDLL, plus de 300 discothèques auraient déjà mis la clé sous la porte depuis le début de la crise, soit 20% des établissements français.