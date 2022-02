300 manifestants contre la fermeture de la laiterie Candia à Campbon

Plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous devant les grilles de l'usine Candia vendredi 11 février à Campbon, près de Pontchâteau. 300 manifestants environ ont défilé dans la commune, après l'annonce par le groupe Sodiaal de la fermeture de la laiterie prévue l'an prochain. 161 salariés vont perdre leur emploi.

Une laiterie historique

Ouverte en 1930, Candia est une laiterie historique pour Campbon et ses environs. Dans les rangs du cortège, tout le monde a un oncle, un père ou une cousine qui y a travaillé. "Moi, j'ai mon mari qui y travaille avec moi, témoigne une salariée qui n'avait jamais manifesté de sa vie auparavant. Lui, il a 56 ans. Donc pour retrouver du boulot à cet âge-là, ça va être très compliqué ! Ce n'est pas facile".

"Candia, ça fait marcher tout le canton. Une usine qui ferme, c'est quelque chose ! On n'est pas à la ville, ici, c'est la campagne. Et puis, tous les commerces qui sont aux alentours, ils vont perdre du monde, ça, c'est sûr ! Donc après, on s'étonne que les commerces ferment. Mais s'il n'y a pas de grands boulots, il n'y a pas de petits boulots." Salariés, anciens salariés, proches, habitants de Campbon ont marché ensemble. Candia, c'était familial, répètent-ils. Au passage du cortège, des enfants font coucou aux manifestants. On applaudit au balcon de l'Ehpad.

Je suis venue avec mes enfants, pour qu'ils me voient manifester aujourd'hui, pour leur montrer ce que c'est quand on nous met à la porte ! - une salariée

"J'imaginais finir ma vie ici tranquillement. En ayant l'impression du devoir accompli. Et voilà !", lance Christophe, quinquagénaire inquiet de sa reconversion, après "35 ans de boîte". Voilà une dizaine de jours que la nouvelle de la fermeture du site est tombée. Mais le choc reste intact. "Bien sûr que c'est dur de revenir sur le site. C'est dur. J'ai vu des gens pleurer les gens, des gens qui ne dorment plus la nuit...", poursuit-il, ému. "On est dégoûté. On s'est décarcassé pendant des années et là, on se retrouve à la rue !", lâche un collègue de 53 ans, dont 33 ans dans l'entreprise.

"On commence à se rendre compte de tout ce qu'on perd, renchérit Olivia Depirou, déléguée CFDT depuis 21 ans chez Candia. L'usine nous demande de repartir travailler comme si de rien n'était. On ne peut pas, ce n'est pas possible ! " L'employeur, le groupe Sodiaal s'est engagé à proposer des mesures de reclassement aux salariés, et de les accompagner dans une recherche extérieure. La municipalité de Campbon, elle, a entamé des démarches pour tenter de retrouver un repreneur au site.

300 personnes ont protesté contre la fermeture de Candia à Campbon. © Radio France - Leïla Méchaouri

