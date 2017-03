300 manifestants à Tours pour la défense de la santé publique

Défilé de parapluies ce mardi après-midi à Tours. Mobilisation de 300 personnes sous la pluie pour la défense de la santé et du service public. Au même moment, 400 tourangeaux ont participé à la manifestation nationale à Paris.

La pluie a sans doute découragé certains aux économies drastiques dans le monde de la santé publique. Près de 300 personnes ont manifesté ce mardi après-midi dans les rues de Tours. On y a vu essentiellement des personnels de santé, mais aussi quelques fonctionnaires comme des membres de la centrale de Chinon venus défendre le service public. Plus tôt dans la journée, 8 cars avec 400 personnes à bord sont montées à Paris pour participer au cortège national de défense de la santé publique.

On est en train de faire de la santé une entreprise, où on doit faire du profit, et ça, ce n'est pas possible. On a de moins en moins de temps auprès de nos patients. On les met en danger. Une manifestante