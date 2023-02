300 personnes à Caen ce jeudi lors d'un meeting unitaire contre la réforme des retraites

Il y a représentés à la tribune tous les partis de la NUPES , la nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, élargie au NPA, Ensemble et Le Parti de Gauche. L'intersyndicale représentée par la CGT et la FSU est là aussi. Tous clament le retrait de la réforme d'une même voix.

Nous sommes plus que jamais déterminés, le gouvernement espérait passer en force, c'était sans compter avec la mobilisation des français. On est prêts à la grève générale

Salle comble à Caen pour le meeting unitaire des gauches © Radio France - Carole LOUIS

"On est prêts à bloquer le pays s'il le faut, si l'on ne parvient pas à se faire entendre par les voies démocratiques, c'est à dire les oppositions à l'assemblée nationale, il faudra alors aller plus loin et on continuera la bataille jusqu'au retrait!

Elus, syndicalistes et citoyens ont promis de se retrouver pour une fois encore battre le pavé, rejeter la réforme et appeler s'il le faut à la grève générale et au blocage du pays. Prochains rendez-vous les 7 et 8 mars 2023.