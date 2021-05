300 personnes dans les rues d'Auxerre pour le cortège du 1er mai

Au moins 300 personnes ont défilé samedi matin dans les rues d'Auxerre (Yonne) à l'occasion du défilé du 1er mai. Après un an de crise sanitaire et des rassemblements limités, il s'agissait pour les syndicats (FO, CGT et FSU présents en nombre) de montrer qu'ils étaient toujours là pour défendre les intérêts des travailleurs.

Un défilé comme un symbole

Beaucoup de participants dans le cortège estimaient que le Covid allait aggraver leur situation dans les prochains mois . Pour Etienne, un militant de Lutte Ouvrière, il était très important de participer à ce rassemblement de la fête du travail : "c'est un symbole le défilé du 1er Mai, pour montrer qu'on est prêt à faire face aux attaques des capitalistes et de tous les politiciens qui les servent".

Beaucoup de manifestants craignent une restriction des libertés aprés cette année de crise sanitaire qui a limité les rassemblements. © Radio France - Thierry Boulant

Il faut que les travailleurs s'organisent (un sympathisant FO)

Un peu plus loin , sous la bannière Force ouvrière, Jean -Louis s'inquiète de la situation du pays et du monde du travail après cette crise sanitaire sans précédant : "Aujourd'hui, on va théoriquement sortir du confinement. On va voir toutes les entreprises qui vont fermer. Tous les salariés qui vont se retrouver au chômage. Tous les jeunes qui n'ont aucun espoir d'avenir. Alors effectivement, il faut que les travailleurs s'organisent. Et le 1er mai, c'est ce symbole là."

Dans le cortège, des militants de la CGT, de la FSU , de FO mais aussi des électrons libres. © Radio France - Thierry Boulant

Beaucoup de manifestants se sont dit également préoccupés par la réforme de l'assurance chômage et ses nouvelles règles qui renforceront, selon eux, la précarité , notamment pour les intermittents du spectacle.