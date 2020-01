300 personnes et autant de flambeaux contre la réforme des retraites à Tulle

300 personnes ont suivi la retraite aux flambeaux à Tulle hier soir, nouvelle action des opposants à la réforme des retraites à la veille de l'examen en conseil des ministres du projet. L'une des nouvelles formes d'action qu'engagent de plus en plus les syndicats.

Tulle, France

La retraite aux flambeaux contre la réforme des retraites à Tulle est un succès pour les syndicats. Elle a attiré 300 personnes qui ont défilé dès la nuit tombée entre le parvis de la cité administrative et la préfecture. Dans le cortège chacun à son symbolisme autour de la flamme qu'il porte. Pour Katia c'est "une forme de liberté et de justice". "C'est pour justement tenir le flambeau, pour ne pas laisser tomber" dit Elsa.

Tous ces flambeaux montrent "l'union". On est tous ensemble" dit" dit Baptiste © Radio France - Philippe Graziani

Claude lui espère que cette flamme " va durer longtemps". Juste à côté Christelle explique que ces lumières vont éclairer tout le monde. "Une retraite aux flambeaux ça met de la lumière, nous ont est déjà illuminés de l'intérieur, on va le montrer aux autres".

Christelle affirme que ces flambeaux seront une lumière durable. "Nous on est déjà illuminés de l'intérieur, on va le montrer aux autres" © Radio France - Philippe Graziani

De nouvelles formes d'actions

Cette retraite aux flambeaux illustre aussi la volonté des syndicats de proposer des actions qui soient un peu différentes des simples manifestations comme il y en a régulièrement depuis près 7 semaines maintenant. Une manière aussi de faire des choses plus percutantes, plus visibles parmi la noria de manifs justement. Un autre exemple est le petit déjeuner que vont prendre ce vendredi matin les opposants à la retraite devant la permanence à Limoges de la députée La République en Marche Sophie Beaudouin Hubière. Et puis il y a des choses plus festives, des concerts notamment comme, toujours à Limoges, ce samedi. Les manifestations traditionnelles n'en sont toutefois pas abandonnées bien sur. Deux grands rassemblement sont prévus en Corrèze et Haute-Vienne ce vendredi matin.