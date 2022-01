"300 postes à pouvoir" dans les travaux publics des Pyrénées-Orientales

L'hôtellerie-restauration, le pôle nautique de Canet et les Travaux Publics, même combat ! Le représentant dans les Pyrénées-Orientales de la fédération régionale des travaux publics confirme lui aussi d'importantes difficultés de recrutement ces derniers mois. "Aujourd'hui, notre secteur emploie , en comptant les intérimaires autour de 2.000 personnes mais il en faudrait 300 de plus", indique Jean-Pierre Vitu, ce jeudi sur France Bleu Roussillon.

Les T.P. font face à une importante vague de départs à la retraite et peu de jeunes semblent intéressés pour prendre la relève. "On souffre d'une ancienne image sur les chantiers qui ne correspond plus à la réalité. Chez nous, les salaires sont 10 à 15 % supérieurs à ceux du bâtiment. On est aussi une des rares branches où on peut commencer, sans diplôme, tout en bas de l'échelle et finir à des postes importants avec des responsabilités," ajoute Jean-Pierre Vitu.

Jean-Pierre Vitu invité de France Bleu Roussillon ce jeudi à 7h15 Copier

Pour contacter Jean-Pierre Vitu et la fédération des travaux publics : jp.vitu@razel-bec.groupefayat.com