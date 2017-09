300 retraités mobilisés à Auxerre

Les retraités se sont mobilisés jeudi contre l'augmentation de la CSG et pour demander la revalorisation de leur pension.

Partis de la place de l'arquebuse , ils se sont dirigés vers la préfecture. Certains retraités étaient surpris par la mobilisation. 300 retraités dans une manifestation , c'est une première pour Christian qui a cessé le travail il y a maintenant 4 ans:"Je suis surpris, ça prouve que les gens sont motivés avec ce qui se passe.Tous les retraités sont visés avec ce qu('ils vont nous piquer"

Surprise aussi pour Jean de voir autant de monde, pourtant à 83 ans , il n'en est pas à sa première manifestation:"Je ne pensais pas qu'on serait autant à Auxerre. Il faut dire que les retraites n'ont pas augmenté depuis un bout de temps."

Et puis dans le cortège il n'y a pas que des retraités; Catherine y est presque et c'est pour ça qu'elle est là contre l'augmentation de la csg:" Vous vous rendez-compte, ça fait 500 euros en moins sur l'année pour certains" . Quant à Alice 71 ans, elle se devait aussi d’être là pour dénoncer un gouvernement qui selon elle marche sur la tête:" Le gouvernement marche sur la tête. On ne peut pas taper sur les un peu moins pauvres pour aider soi-disant les pauvres. C'est n'importe quoi, alors qu'on exonère les vraiment riches."

La préfecture n'a pas pu recevoir la délégation de retraités jeudi. C'est reporté à mercredi prochain à 14h30. Les retraités iront ensuite manifester pour la venue de Pierre Gattaz le patron du Medef ce jour là ,à la Maison de l'entreprise d'Auxerre, à 17h, pour une conférence-débat.

On compte 90 000 retraités dans l'Yonne.

Le reportage de Damien Robine