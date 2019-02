3000 emplois dans le secteur du numérique non pourvus chaque année dans les Hauts de France

Amiens, France

Les métiers du numérique recrutent ! Chaque année dans la région des Hauts de France, ce sont 3000 emplois qui ne sont pas pourvus recense Rachid Benabdelhak. Il y a toujours plus d'offres que de candidats selon ce conseiller Pôle Emploi à l'agence Millevoye d'Amiens. Pourtant aujourd'hui pas besoin d'être un expert pour travailler dans le numérique.

Les métiers du numérique, ce sont 22500 salariés dans les Hauts de France

Pôle Emploi ouvre une semaine des métiers du numérique pour faire tomber les a-prioris. Si il y a les profils purement "informatique" comme les techniciens réseau ou les développeurs, les métiers du numérique sont partout ! Autant dans les grandes entreprises comme Amazon que dans l'artisanat où aujourd'hui, les objets connectés sont omniprésents détaille Rachid Benabdelhak. Les femmes, les hommes de plus de 45 ans issus du monde industriel peuvent prétendre à ces postes et y être formés ! Des formations plus ou moins courtes proposées par Pôle Emploi et qui ne nécessitent pas d'avoir un haut niveau de qualification pour les intégrer insiste ce conseiller Pôle Emploi qui met l'accent sur l'autonomie, la curiosité et tout de même posséder une appétence pour le numérique.

200 événements organisés par Pôle Emploi

Job-dating, visites d'entreprise, de centres de formation, débats et conférences vont être organisés pour cette semaine des métiers du numérique dans les agences Pôle Emploi de la région des Hauts de France. A l'agence d'Amiens Millevoye, 6 ateliers de 24 minutes vont par exemple être proposés. Un atelier consiste aussi à familiariser les demandeurs d'emploi avec internet : recherche d'emploi, démarche administratives sur le web ou création d'une adresse email par exemple.