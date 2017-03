306 millions de bouteilles de champagne vendues en 2016

Les expéditions de champagne ont légèrement baissé en 2016 par rapport à 2015 (-2,1%) selon des chiffres publiés dimanche. Le marché français recule à nouveau, quand les Etats-Unis et le Royaume-Uni restent les deux plus gros consommateurs du roi des vins.

Le Comité Champagne a dévoilé ce 19 mars les chiffres des expéditions pour l'année 2016. 306 millions de bouteilles ont été expédiées à travers le monde, soit une légère baisse de 2,1% par rapport à 2015. En revanche le chiffre d'affaires de 4,71 milliards d'euros, bien qu'en baisse de 0,6%, fait de l'année 2016 la deuxième année record après 2015. Des chiffres qui indiquent que si on consomme moins de champagne, ce sont des bouteilles haut de gamme qui sont vendues.

Les Français boivent de moins en moins de champagne

Il y a 25 ans, les deux tiers de la production de Champagne étaient dégustés en France, aujourd'hui ce ne sont plus plus que 50% et depuis quatre ans, la consommation en France ne cesse de baisser. Ainsi en 2016, près de 158 millions de bouteilles ont été expédiées. Mais les Français ne sont pas les seuls à se détourner du Champagne : les expéditions vers le Royaume-Uni ont baissé de 8,7% entre 2015 et 2016, principalement à cause du Brexit qui influence les taux de change. Malgré tout le Royaume-Uni reste le deuxième pays importateur de Champagne après les Etats-Unis.

Les Etats-Unis toujours en tête, la Nouvelle-Zélande fait exploser ses importations

Ce que l'on remarque, c'est que les marchés du Champagne poursuivent une croissance vers les pays lointains, au premier rang desquels on trouve les Etats-Unis (21,8 millions de bouteilles expédiées en 2016 soit une hausse de 4,9%). Le marché vers l'Afrique du Sud (+15,1%), la Nouvelle-Zélande (+25,4%), ou encore la Corée du Sud (+14,2%) a explosé. Des pays qui n'hésitent pas à se tourner vers des cuvées plus rares et plus chères, ce qui contribue à maintenir un chiffre d'affaires élevé pour la filière.

Les marché en hausse

L'Amérique avec + 9,4% au Canada, + 12% au Mexique.

L'Afrique +15,1% en Afrique du Sud

L'Océanie + 25,4% en Nouvelle Zélande

En Asie + 14,2% en Corée du Sud

Etats-Unis (+6,3% en volume, +4,9% en valeur), première destination avec plus de 21,8 millions de cols expédiés.

Union européenne : Allemagne (+4,9%), Italie (+4,3%), Espagne (+2,2%).

Les marchés en baisse

Brésil avec une chute de 21,9% en un an.

Portugal (-16,5%)

Royaume-Uni (-8,7%), deuxième pays pour l'export de champagne.