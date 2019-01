30ème édition de l'opération Pièces Jaunes : plus d'1,5 million d'euros de dons en 30 ans en Indre-et-Loire

Avec 1 million 548 890 euros, l'Indre-et-Loire est tout simplement le département de la région Centre Val-de-Loire qui, à ce jour, a été subventionné le plus en 30 ans. En 2018, 17 000 euros ont été versés à la maison des parents à l'hôpital Clocheville à Tours pour renouveler 17 des 44 lits. La maison des parents a été créée en 1995 et financée pour un tiers par l'opération des pièces jaunes. Pour la présidente de l'association Chantale Désaguiller ces dons sont précieux :

La maison des parents qui accueille les familles des patients et pas seulement celles des enfants hospitalisés, mais depuis l'an dernier le nombre de nuitées a quelque peu diminué explique l'une des bénévoles Jocelyne Pradère :

En 2018 on a perdu à peu près 1 800 nuitées, on arrive à 11 600. A mon avis c'est dû au service de néonatalogie qui est parti sur le site de Bretonneau et puis il y a l'ambulatoire qui se développe parce que les personnes arrivent le matin et repartent le soir. Mais la maison des parents fonctionne très bien, nous avons pratiquement 80% de taux d'occupation - Jocelyne Pradère -