Près de 31 000 ménages tourangeaux vont recevoir par la poste un chèque énergie entre le 16 et le 21 avril. Cette nouveauté mise en place par le gouvernement cette année est plus avantageuse que les tarifs sociaux qu'elle remplace.

Indre-et-Loire, France

Le chèque énergie est destiné à aider les ménages les plus défavorisés à payer leur chauffage : le gaz, l'électricité, le fioul, le bois. Selon les dernières estimations, cinq millions de familles françaises auraient du mal à chauffer correctement leur logement à un coût acceptable.

Une aide moyenne de 114 euros l'an dernier, 145 euros cette année et 200 euros en 2019

Ce chèque remplace en fait les tarifs sociaux de l'énergie qui existaient jusqu'ici, mais le nouveau dispositif est un peu plus avantageux. Jusqu'à l'an dernier, en Indre-et-Loire, les bénéficiaires profitaient, en moyenne, d'une aide de 114 euros : cette année, ce sera 31 euros de plus : 145 euros. et en 2019, ce sera 200 euros en moyenne, par ménage et par an. Concrètement, à partir du lundi 16 avril, les 31 000 ménages tourangeaux qui ont droit à cette aide vont recevoir un chèque de 48 à 227 euros, selon leur niveau de revenus.

Autre nouveauté : ce chèque peut aussi servir à financer des travaux de rénovation énergétique

Les bénéficiaires de ce chèque énergie n'ont aucune démarche particulière à effectuer. C'est l'administration fiscale qui a calculé qui a droit à ce dispositif, en fonction des déclarations de revenus. Si vous voulez vérifier si êtes parmi les bénéficiaires, un simulateur a été mis en place sur le site chequeenergie.gouv.fr