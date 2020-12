31,35 millions d'euros pour rénover les campus du Grand Besançon

L'Etat a débloqué 31,35 millions d'euros supplémentaires pour moderniser les campus du Grand Besançon. Mené dans le cadre du plan France Relance, ce projet vise à améliorer les "performances énergétiques" des bâtiments pour limiter leur impact environnemental, d'après la ville de Besançon.

Deux sites ont été retenus : le campus de Bouloie-TEMIS et l'ENSMM. A La Bouloie, la bibliothèque universitaire Sciences Sports va être réhabilitée pour devenir un "Learning center" grâce à un investissement d'1,35 millions d'euros; le bâtiment de métrologie va également subir des rénovations à hauteur de 12,4 millions d'euros. Et à l'École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), les bâtiments Hugo et Fournier vont être rafraîchi pour 3,1 millions d'euros. Enfin le campus du centre-ville attend sa modernisation, 14,5 millions vont être injectés dans la réhabilitation de l'Arsenal (ancienne fac de médecine) ravagé par un incendie le 20 décembre.