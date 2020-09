32,5 millions d'euros saisi par les URSSAF de Normandie en 2019

Les fraudes les plus constatées par les inspecteurs en 2019 ce sont des travailleurs non déclarés, sous payés ou encore une partie des heures de travail dissimulées. Les secteurs les plus touchés sont la construction, le commerce et l’hôtellerie-restauration.

96% des 2500 opérations de contrôle des URSSAF de Normandie ont révélé des fraudes dans des entreprises normandes.

En tout 32,5 millions d'euros ont été saisis sous forme de redressement par l'organisme.

Les entreprises qui ne sont pas en règle s'exposent en effet à des amendes pouvant aller jusqu'à 225 000 euros, l'annulation de l'allègement des charges, ou une majoration des cotisations sociales.