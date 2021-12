32 associations montpelliéraines s'unissent pour lutter contre la précarité menstruelle

Les femmes précaires ont droit à l'heure protections hygiéniques ! C'est le message lancé par les 32 associations de la métropole comme le secours populaire, Femmes Invisibles ou encore la Croix Rouge avec le soutien de la ville de Montpellier et le département. Début décembre, une première campagne de distribution de protections hygiéniques gratuites était organisée auprès de 2 500 femmes identifiées par les structures. 20 000 protections ont été au total distribuées lors des maraudes et autres opérations organisées par les associations.

Une chiffre encore insuffisant au vue des besoins. Une campagne que les associations espèrent pérenniser dans le temps. D'autant que la problématique des règles des femmes les plus précaires a été omis jusqu'à maintenant reconnaît Elsa Robert, coordinatrice de la lutte contre la précarité menstruelle au planning familiale de l'Hérault. "On s'est rendu compte que nous, en tant qu'acteur au contact des femmes, la question des règles ne se posait jamais. Par exemple, il y avait certaines associations qui avaient bien imaginé des kits d'hygiène, mais sans y intégré des produits menstruels dedans". Le projet est donc destiner à rectifier le tir, même si en parler reste toujours un tabou chez les femmes assure la jeune femme.

Un retour vers un parcours de santé

Au-delà de fournir des produits d'hygiènes pour les femmes en grande précarité, ce projet permet également de les amener à renouer avec leur santé et le monde médicale. "On va travailler sur une meilleure connaissance de son corps, initier la prise en compte de la douleur, de la régularité des cycles, expliquer peut-être les liens entre une contraception ou une absence de contraception et les règles. Ça veut dire aussi essayer d'accompagner les personnes à venir au planning pour que ces personnes puissent avoir aussi une visite chez un médecin et ainsi faire le point. Et puis, l'idée, c'est aussi d'amener à rencontrer une sage femme ou un gynéco pour petit à petit, faire en sorte d'avoir un suivi et de se rapprocher du soin à leur corps. Et on sent qu'il y a de la réticence parce que les femmes passent toujours en deuxième plan et que ce n'est pas toujours facile pour elles de prendre soin de leur corps", précise encore Elsa Robert.

Cinq autres campagnes de distribution de protections hygiéniques auront lieu en 2022. La prochaine sera réalisée courant février. Des distributions qui devraient également se développer dans d'autres villes comme Béziers et Lunel, dans les mois à venir. Des associations les effectuent déjà mais avec ce projet, cela permettra de structurer et faire perdurer ces distributions.