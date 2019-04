33 000 intentions d'embauche dans le Poitou pour l'année 2019

Poitou-Charentes, France

Les entreprises de la Vienne et des Deux-Sèvres comptent embaucher plus de monde que l'année dernière. 33 200 postes à pourvoir en prévision, soit une hausse d'environ 20%. C'est la plus belle progression de toute la Nouvelle-Aquitaine, et c'est ce que révèle l'enquête sur les besoins de main d'oeuvre de Pole emploi.

Plus d'intentions d'embauche cette année

Parmi les secteurs qui recrutent le plus, il y a le service à la personne avec 38% d'intention d'embauche dans la Vienne, et 26% dans les Deux-Sèvres. Les métiers d'agents d'entretien, d'aide soignants ou d'aide à la personne sont les plus recherchés, et les entreprises proposent le plus souvent des CDI. Beaucoup de recrutements prévus aussi aussi chez les employés de libre service et les télévendeurs.

1 offre sur 2 a du mal à trouver preneur

Seulement problème, une offre sur deux a du mal à trouver preneur, et plus de la moitié des employeurs prévoient déjà qu'ils vont avoir des difficultés de recrutement. Alors pour enrayer le phénomène, Pole emploi organise notamment des immersions dans les entreprises.

L'année dernière, 76% des entreprises qui ont annoncé vouloir embaucher l'ont fait, et 39% d'autres entreprises ont-elles engagé quelqu'un alors qu'elles ne l'avaient pas prévu.