Plus de 33 millions d'euros versés aux entreprises en Sarthe au titre du fonds de solidarité

En Sarthe, 9300 entreprises bénéficient du fonds de solidarité depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente ce lundi 7 décembre un total de 33 320 000 euros versées via la direction départementale des finances publiques.

Nicolas Palussière, son directeur adjoint assure que le département est légèrement en dessous de la moyenne régionale des Pays de la Loire.

"Pour autant, il ne faut pas déduire que parce que les entreprises d'un département demandent moins d'aides que d'autres, elles s'en sortent mieux", prévient-il.

Certaines entreprises renoncent aux aides

"Certaines entreprises par exemple renoncent à demander ces aides, parfois elles abandonnent face aux difficultés. J'encourage un maximum les entreprises à demander ces aides", martèle Nicolas Palussière.

En Sarthe les secteurs qui bénéficient le plus de ce fonds de solidarité sont connues. "Le secteur du tourisme, de la restauration, le commerce de détail, les activités de service, le secteur de la construction, les activités spécifiques de santé, les activités privées de la santé et les arts et spectacles", détaille M. Palussière.

Des contrôles avant et après le versement

La demande du fonds de solidarité se fait sur internet, et est traitée automatiquement dans un premier temps. "En cas de demande rejetée, nos équipes étudient à nouveau le dossier", explique Nicolas Palussière.

Des contrôles sont donc faits, a priori, mais aussi a posteriori. "Nous avons jusqu'à 5 ans pour vérifier que de l'argent n'a pas été versé indûment", commence Nicolas Palussière.

Ses services ont bien repéré quelques fraudes, mais elles restent minimes. "Il s'agit d'entreprises en sommeil qui soudainement retrouvent une activité, voire même de l'usurpation d'identité. Ainsi, une demande peut être faite au nom d'une entreprise sans qu'elle le sache, et l'argent versé sur le compte d'un escroc", détaille-t-il.