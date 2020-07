330 postes à pourvoir dans les Ehpad héraultais cet été

Les établissements pour personnes âgées peinent à recruter en cette période estivale et alors que la crise sanitaire a durement éprouvé le personnel. Pole emploi et l'ARS lancer un appel pour leur trouver du personnel.

Les Ehpad ont besoin de renforts cet été ! Pôle emploi, l'Agence régionale de santé et la Région lancent un appel commun pour trouver du personnel dans ce secteur, très éprouvé par la crise du Covid et qui peine à recruter. Le besoin de main d'oeuvre est encore accru en cette période estivale. Pôle emploi estime à 330 le nombre de postes à pourvoir dans l'Hérault, en Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et dans les services de soins infirmiers à domicile.

Des métiers très divers

"Evidemment, en cette période de Covid, il faut permettre au personnel de souffler, explique Joseph Sanfilippo, directeur de Pôle emploi dans l'Hérault. Mais c'est un secteur qui, de toute manière, recrute assez régulièrement et dans des secteurs très divers : soins, animation, fonctionnement... Même si les assistantes de vie sont les plus demandées."

A l'ARS, Cendrine Blazy, en charge de l'unité personnes âgées, confirme : "les établissements recrutent dans le domaine du soin : médecins, infirmiers, aide-soignants... Mais vont aussi rechercher d'autres profils : animateurs, cuisiniers, agents de service. Il y a des territoires où l'on a plus de mal à recruter que d'autres, notamment dans les zones rurales."

"Les personnels ont plus que jamais besoin de renforts". Cendrine Blazy, ARS

Même les étudiants et retraités

Des offres regroupées sur la nouvelle plateforme en ligne www.mobilisationemploi.gouv.fr, mise en place par le gouvernement en raison de la crise sanitaire. Elle recense toutes les offres ou demandes d'emplois saisonniers. "Cette plateforme est ouverte à tout le monde et pas seulement aux demandeurs d'emploi, rappelle Cendrine Blazy. Les étudiants, les retraités aussi, qui voudraient se porter volontaires pour venir en renfort, peuvent s'y inscrire." Le seul département de l'Héraut compte 147 Ehpad, qui emploient 6.400 personnes tous métiers confondus.

Consulter la plateforme "mobilisationemploi". C. Blazy

Josef Sanfilippo, directeur de Pôle Emploi Hérault