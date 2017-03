3345 décisions d'expulsions locatives sur un an dans les Alpes Maritimes

Alors que débute la trêve hivernale les expulsions, l'Agence Départementale d'Information sur le logement (Adil) annonce plus de 3000 expulsions sur l'année 2015 pour les Alpes Maritimes. Une situation qui reste tendue.

Le nombre des impayés de loyers ne baissent pas.

Selon l'Agence Départementale d'Information sur le logement (Adil) : l'année 2015 a enregistré 3345 décisions d'expulsions de logement dans le département des Alpes Maritimes. Des décisions des tribunaux qui interviennent entre 6 mois et un an et demi après les premiers signalements de défauts de paiement de la part des locataires.

Selon la Fondation Abbé Pierre, au niveau national environ 10% des décisions de justice sont suivies d'une réelle expulsion.

Les causes des impayés sont souvent liés à des maladies, des licenciements, des divorces et sont liés aux baisses de revenus.41% des impayés concernent des salariés actifs.

Et des baisses de revenus qui peuvent s'avérer importantes notamment pour de plus en plus de retraités. Des nouveaux retraités qui se retrouvent en difficultés peu après le passage de leurs revenus salariés à leurs pensions de retraite.

