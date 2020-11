34 % de décès en plus en Isère entre le 1er septembre et le 9 novembre.

2.267 personnes sont décédées pendant cette période en Isère contre 1.693 en 2019 et 1.703 en 2018. Soit une surmortalité de 34% entre 2019 et 2020. L'Isère connaît le quatrième taux le plus fort de la région après la Loire (45%), la Haute-Loire (42%) et la Savoie (41%). Suivent la Haute-Savoie (31%) et le Rhône (26%).

Dans l'ensemble de la région la surmortalité est de 28% contre +12% dans l'ensemble du pays.

Cette surmortalité frappe les plus de 65 ans. + 20% jusqu'à 75 ans. + 32% jusqu'à 85 ans. + 38% au delà.

En revanche, chez les moins de 25 ans, il y a 22% de décès en moins par rapport à 2019. Et encore -6% de 25 à 49 ans.