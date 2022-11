34 salariés licenciés dans l'Orne après la fermeture de l'usine Sermix à Argentan

L’usine Sermix, à Argentan dans l'Orne, cesse définitivement toutes activités à partir de ce vendredi 4 novembre. Elle est située sur un site de 5 ha dans le quartier de Coulandon. Elle fabrique de l’alimentation pour les animaux (volailles, chevaux, porcs et bovins). La direction indique une recentralisation de ses sites en Bretagne, car le marché de la nutrition animale se réduit. Cette politique provoque donc deux fermetures d’usines Sermix en France : celle de Languidic dans le Morbihan (8 salariés) en mars 2023, et celle d’Argentan où 34 personnes sont licenciées.

La production de l'usine d'Argentan était en baisse, elle n'était plus rentable l'objectif est de tout recentraliser sur nos sites en Bretagne - La direction de Sermix

Depuis plus d'un an, les salariés s'adaptaient déjà à cette baisse de régime. Ils étaient passés en 2x8 contre 3x8 à l'époque. Durant l'été 2021, le « plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE) a été signé pour les 46 personnes présentes. Une grande partie a démissionné quand deux personnes sont parties en Bretagne pour travailler.

"Du gâchis" selon les syndicats

Pour Valérie Bayonnette, assistante commerciale chez Sermix à Argentan et déléguée syndicale Force Ouvrière, cette fermeture, c'est du gâchis : "Sermix, c'est presque un quart de la vie de certains salariés. On comprend qu'il faille saturer les usines pour permettre à plus de gens possibles de garder leur emploi. Mais bon, c'est tombé sur nous. Pourtant, il y avait toujours du travail ici. Certains de nos collègues faisaient quasiment 40 kilomètres tous les jours aller-retour. Là, ils vont se retrouver seuls" regrette l'assistante commerciale.

Outre une indemnité supra-légale de 20.000 euros, les salariés licenciés toucheront 95% de leur salaire pendant douze mois (ou quinze mois pour les plus de 50 ans) en attendant de retrouver un autre travail.