345 emplois en CDI à prendre en Normandie

L'agence d'intérim Randstad cherche à recruter 345 personnes dans toute la Normandie dont 189 en Seine-Maritime et dans l'Eure, les secteurs d'activité et profils sont divers mais tous sont en CDI intérimaire.

Profils et secteurs recherchés

Les emplois à pourvoir recouvrent des secteurs variés l'industrie, le bâtiment, les transports, la logistique et le tertiaire. Les postes sont également très différents les uns des autres : conducteurs de poids-lourds, électricien, mécanicien ou manutentionnaire.

C'est quoi le CDI intérimaire ?

Ils 'agit d'un CDI que l'on signe avec l'agence d'intérim et qui apporte les mêmes garanties de sécurité qu'un CDI classique. Sauf que l'employé signe pour remplir des missions (36 mois maximum) dans trois qualifications (par exemple : chauffeur poids-lourd, chauffeur super poids-lourd et manutention) et à une distance d'environ 50 km de son domicile.

Un job dating se tiendra le 25 mai à Barentin dans l'agglomération de Rouen