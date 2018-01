Le nouveau taux de TVA à 5,5% dans les zoos aura des conséquences positives pour l'emploi selon le président de l'Association Française des Parcs Zoologiques, Rodolphe Delord. Dans son parc de Beauval, il promet 50 embauches supplémentaires dans les six mois.

Saint-Aignan-sur-Cher, France

"C'est une mesure de bon sens, une mesure pour l'emploi", voilà comment Rodolphe Delord qualifie la baisse de TVA de 10% à 5,5% que viennent d'obtenir les parcs zoologiques français. Le directeur du parc de Beauval, qui préside également l'association qui les fédère, liste ses engagements : 350 emplois et des investissements pour aménager, rénover et embellir les 95 parcs de l'hexagone. Pour le seul zoo de Beauval, la mesure devrait rapporter un million d'euros par an. Elle devrait se traduire par cinquante embauches dans tous les secteurs (animalier, hôtellerie, restauration).

Des tarifs inchangés

En revanche, il ne faut pas s'attendre à une baisse du prix d'entrée. Ni à Beauval, ni à la réserve de la Haute-Touche. Son directeur, Roland Simon précise que l'établissement appartenant au Museum National d'Histoire Naturelle, il n'a pas la main sur les questions tarifaires. Selon lui, cette baisse de TVA devrait permettre un renforcement du programme de recherches. "Nous sommes en train de créer une plateforme de primatologie axée sur l'éthologie (l'analyse du comportement des animaux). On a quelques projets qui vont se concrétiser dès le printemps, je l'espère, avec l'arrivée d'un grand groupe de babouins".

L'Association Française des Parcs Zoologiques promet de fournir un bilan chiffré de cette baisse de TVA dans les six mois.