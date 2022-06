Recrutement : 350 emplois à pourvoir au salon Made in 36 de Châteauroux

Le salon Made in 36 a ouvert ses portes,ce vendredi 10 juin, à la cité du numérique de Châteauroux, et il le restera jusqu'au samedi, 18heures. Ce salon a pour vocation de mettre en avant les savoir-faire des entreprises du département, mais aussi leur permettre de faire du recrutement massif.

A la cité du numérique de Châteauroux, les entreprises du département de l'Indre se sont installées, pour le Salon Made in 36. Ouvert le vendredi 10 juin et samedi 11, il a pour vocation de mettre en avant les savoir-faire des entreprises et industries du département. Mais il leur permet également, et surtout, de mettre en avant leurs offres d'emploi. Et elles sont nombreuses : 350 emplois y sont à pourvoir, pour 60 entreprises présentes.

Une crise du recrutement

Et pour Azaé, une société d'aides à domicile, ce type de salon est une vraie nécessité en ce moment. A Azaé Châteauroux, cinq postes de CDD sont à pourvoir, ainsi que quatre CDI. Mais Corinne Mercier, la responsable du recrutement, a beaucoup de mal à trouver des candidats. " Vous avez de moins en moins de personnel qualifié, déplore-t-elle. Les demandeurs d'emploi qui viennent nous voir sont parfois très bien. Mais la plupart du temps, malheureusement, ils nous abandonnent la veille pour le lendemain, au moment de la signature du contrat. Donc, en ce moment, on a énormément de besoins... et on n'arrive pas du tout à recruter."

"Si on peut aider 1000 à 12000 personnes à trouver un emploi, ça serait magnifique !"

Un constat partagé par beaucoup de ses compères, ce qui a donc poussé la métropole de Châteauroux à organiser ce salon. "La majorité des offres qui sont proposées, ce sont les offres en CDI, donc ce sont des emplois pérennes, explique Lucile Vigneron, en charge de la relation attractivité emploi à la métropole. On espère, sur ces deux jours, avoir 1000 à 1200 personnes. Voilà, si on peut aider effectivement 1000 à 1200 personnes à trouver un emploi, ce serait magnifique !"

Et à l'approche de l'été, ce salon est également ouvert aux étudiants à la recherche d'un job d'été, pour tenter de pallier la pénurie de saisonniers.