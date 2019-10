350 gilets jaunes dans les rues d'Epinal. Nouvelle mobilisation régionale.

Les gilets jaunes de nouveau dans les rues d'Epinal ce samedi. Manifestation régionale pour la défense du pouvoir d'achat et des retraites. Quelques bousculades avec les forces de l'ordre et des barrières de chantier bousculées. Le centre-ville était bouclé par les CRS.

Épinal, France

"Halte au racket, Macron Picsou ou Macron démission" . Des slogans désormais rodés et portés sur des pancartes en tête de cortège. Ils étaient environ 350 au plus fort de la manifestation. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les CRS qui bouclaient le centre-ville. Seulement quelques "contacts rugueux" selon les propres termes d'un manifestant. Des barrières de chantier ont été renversées et une poubelle incendiée.

D'abord le pouvoir d'achat

Parmi les revendications, celle de la défense du pouvoir d'achat est la plus reprise. "Nous n'avons encore rien obtenu du gouvernement et les fins de mois restent toujours aussi difficiles" s'indigne un gilets jaune qui en appelle à Emmanuel Macron. Des retraités nombreux dénoncent également la portion congrue réservée aux pensions.

"Le mouvement va durer" promet Brice Grégory. Le président de l'association "gilets jaunes 88" constate que le mouvement de contestation gagne le monde entier. Du chili au Liban en passant par la Bolivie. "Partout les inégalités sociales se creusent et les gens n'en peuvent plus" conclu encore Brice Grégory.