350 gilets jaunes de la Somme mobilisés pour un cinquième samedi

Abbeville, France

La préfecture de la Somme a recensé 350 gilets jaunes ce samedi dans tout le département pour le cinquième week-end de contestation sociale. Dans le calme, la plupart de ces rassemblements ont eu lieu sur les ronds-points investis depuis un mois. A Albert, Flixecourt, Péronne.

A Glisy, dans la métropole d'Amiens, les gilets jaunes sont aussi allés à la rencontre des commerçants du centre commercial tout proche. Ils ont également distribué des tracts sur le rond-point. Le matin, ils avaient effectué une opération péage gratuit avant d'être stoppés par les forces de l'ordre.

Marche blanche à Abbeville

La plus grosse mobilisation a eu lieu en début d'après-midi à Abbeville. Environ 250 personnes sont parties du rond-point de l'oiseau, à la sortie de l'autoroute pour une marche blanche en hommage "aux victimes de l'attentat de Strasbourg, à celles des accidents en marge des mobilisations et en hommage aux personnes qui meurent de froid en France", résume Marion, étudiante de 21 ans.

Pas de trêve

Gilet jaune sur le dos et brassard blanc noué au bras, ces manifestants ont défilé dans le calme jusqu'en centre-ville. "On pense aux victimes mais on ne veut pas faire de pause dans le mouvement. Ils n'attendent que ça", explique Guillaume, 25 ans qui a encore en travers de la gorge les annonces d'Emmanuel Macron qu'il juge "dérisoires".