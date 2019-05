350 personnes défilent à Belfort contre la réforme de la fonction publique

Belfort, France

350 personnes environ ont défilé ce jeudi matin dans les rues de Belfort contre le projet de réforme de la fonction publique, à l'appel d'une intersyndicale. CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires et Unsa dénoncent ce projet de loi (examiné à partir du 13 mai par les députés) coupable selon eux de transformer le service public pour l'aligner sur les règles du secteur privé.

La fonction publique, tout le monde en a besoin

Le texte élargit notamment le recours aux contractuels. Un danger pour Christine, puéricultrice à l'hôpital Nord Franche-Comté, également membre de la CFDT Santé: " Les contractuels sont pas bien lotis dans la fonction publique donc si ils ne viennent pas on sera encore moins nombreux. Donc il faut leur donner de bonnes conditions de travail, or en ce moment on arrive plus à avoir un service de qualité et c'est la qualité des soins derrière qui en pâtit. Là on est au bout, on est au taquet. C'est pour les gens qu'on se bat, la fonction publique tout le monde en a besoin".

La CGT a défilé en tête de cortège © Radio France - Emilie Pou

Des conséquences pour les usagers

Pour Patrick, salarié de la Poste depuis 30 ans et membre de la CGT, il ne faut pas aligner le service public sur les règles du privé: " Pour les usagers cela veut dire le même service mais plus cher. On l'a vu par exemple pour le prix du timbre. Le service public n'a pas à être rentable il doit être au service de tous les usagers."

A Montbéliard, où seule la CFDT appelait à manifester, ils étaient une quarantaine ce jeudi après-midi.